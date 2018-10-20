بالفيديو.. أكثر من نصف مليون يطالبون باستفتاء ثان للـ”بريكست” وسط لندن
تحت شعار مسيرة من أجل المستقبل

بالفيديو.. أكثر من نصف مليون يطالبون باستفتاء ثان للـ”بريكست” وسط لندن

2018/10/20
الساعة 11:51 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

رصدت لقطات مصورة عرضتها قنوات تلفزيونية أجنبية، اليوم السبت، احتشاد أكثر من نصف مليون شخص وسط العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بإجراء استفتاء ثان حول “بريكست” صفقة خروج بريطانيا نهائيًا من الاتحاد الأوروبي.

وتحت شعار” مسيرة من أجل المستقبل” قاد المسيرات من بارك لين نحو ساحة البرلمان أكثر من 1000 ناشط وشاب حسب ما أعلنت صحيفة ” الإندبندنت” البريطانية.

وقدرت منظمة “تصويت الشعب” في بريطانيا، عدد المشاركين في التظاهرات اليوم بنحو 570 ألف شخص خرجوا للمطالبة بالتصويت على اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

 

 


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