بالفيديو.. مسنان ينقذان امرأة حاولت الانتحار بـ عصا

بالفيديو.. مسنان ينقذان امرأة حاولت الانتحار بـ عصا

2018/10/15
الساعة 2:41 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أنقذ زوجان في الثمانين من عمرهما حياة امرأة بعصا بعد محاولتها الانتحار.

وذكرت التقارير أن السيدة أقدمت على الانتحار بالقفز في نهر في مدينة جياشينغ شرق الصين، وبفضل رد فعل الزوجين السريع لم تتعرض لأية إصابات خطيرة.

وأضافت أن الرجل حاول منع السيدة قبل القفز في النهر، بينما السيدة العجوز عثرت على عصا خيزران لمساعدتهما في سحب السيدة.

في النهاية، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، ونقلت السيدة إلى بيتها دون إصابات.


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