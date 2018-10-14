بالفيديو.. مصارع روسي تعرض لحادث في أمريكا خلال بث مباشر

المواطن - متابعة

تعرض المصارع الروسي سيرغي خاريتونوف، اليوم الأحد، لحادث سير أثناء بث مباشر في الولايات المتحدة، أصيب على أثره بكدمات بسيطة.

وكان خاريتونوف في طريقه لحضور نزال مواطنه فيودور يميليانينكو، ضمن دورة “Bellator” للفنون القتالية المختلطة والمقامة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، تمكن “الإمبراطور الروسي” فيودور يميليانينكو من الإطاحة بخصمه الأمريكي تشيل سونين، بالضربة الفنية القاضية وحسم النزال سريعا لصالحه.