بثنائية أمام الفتح.. الاتحاد يواصل السقوط

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الاتحاد والفتح ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي بهدفين دون رد.

بدأت مباراة الاتحاد والفتح بشكل سريع، لرغبة كلا الفريقين في تسجيل هدف مبكر، ونجح لاعبو النموذجي في هز شباك العميد في الدقيقة 26، عن طريق التونسي عبد القادر الوسلاتي.

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد تسجيل هدف التعادل، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح بتقدم النموذجي بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الفريق الأول لكرة القدم بالعميد عن هدف التعادل، حصل لاعبه زياد المولد على بطاقة حمراء في الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني لمباراة الاتحاد والفتح، ليُكمل النمور اللقاء بعشرة لاعبين.

وأحرز نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي، منصور حمزي الهدف الثاني في شباك العميد في الدقيقة 97، ليواصل الاتحاد السقوط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُحقق الفتح فوزًا هامًا.

وبعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده لـ6 نقاط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما واصل الاتحاد تذيل المسابقة برصيد نقطة واحدة.