برج خليفة مهدد بفقدان أهم مزاياه

المواطن - متابعة

إذا صح ما أعلنت شركة Idia Design فإن برج خليفة سوف يفقد أهم المزايا التنافسية التي سعى لأن يتمسك بها حتى قبل أن يتم تأسيسه.

وحافظ برج خليفة على لقب أعلى بناية في العالم لكن شركة Idia Design أعلنت عزمها بناء ناطحة سحاب أعلى من برج خليفة في العاصمة الإدارية في مصر.

ونشرت الشركة فيديو خاصاً للبرج الذي أطلقت عليه Oblisco CapitaleTower ويبلغ طوله 1000 متر ويعد من أطول الأبراج حول العالم، ويضم البرج أماكن خاصة للتسوق، والسكن، والاستجمام.

وسيكون البرج المصري أطول من برج خليفة في دبي بفارق 172 متراً، إذ يبلغ طول برج خليفة 828 متراً فقط. وهو مصمم على شكل المسلات الفرعونية المصرية.

والمعروف أن برج خليفة ناطحة سحاب تقع في إمارة دبي وهو أعلى بناء شيده الإنسان وأطول برج في العالم.

بدأ العمل على إنشاء برج خليفة الذي تم بناؤه ليكون في وسط دبي في يناير 2004، وبلغت تكلفته الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي؛ وتم افتتاحه في 4 يناير 2010 بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

وتبلغ مساحة برج خليفة طول الإجمالية 4،000،000 متر مربع، ويضم 180 طابقاً، ويضم كذلك فندقاً يتكون من 403 من الأجنحة الفندقية، وفيه 57 مصعداً كهربائياً، أما أسرعهم فتصل سرعته إلى ما يقارب 10م/ثانية، وللوصول إلى 500م تحتاج إلى 55 ثانية، وتمتلكه شركة إعمار العقارية، وتعد واحدة من أكبر الشركات العقارية في العالم، وقد تولت عمليةَ البناء سامسونج سي آند تي كوروبريشن.

يضم برج خليفة أعلى شرفة مشاهدة مفتوحة للجمهور، وكذلك أعلى مسجد، وأعلى مطعم، وأعلى حوض سباحة، فضلاً عن أرقام تخص مكونات البرج الذي شارك بتنفيذه نحو 12 ألف عامل ومهندس منذ بدء إنشائه عام 2004.