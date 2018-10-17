بسبب السحر.. شاب يضرب جدته بعصا حتى الموت

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة في مالاوي، القبض على رجل، أقدم على قتل جدته البالغة من العمر 105 أعوام، بعد أن اشتبه في ممارستها السحر.

وضرب ماتياس جيمس جدته إيلينا أندرسون، بعصا خشبية حتى الموت، في شيرادزولو جنوبي البلاد، بعد اتهامها بممارسة السحر الأسود لجعله عاجزًا عن الحصول على وظيفة.

وقال المتحدث باسم الشرطة يوهانا تاسوانا: إن جيمس كان ثملًا قبل ذهابه إلى منزل جدته وقتلها يوم الجمعة الماضي.

ويشار إلى أن قتل المسنين بسبب السحر، مألوف في ملاوي.

وكثيرًا ما يُتهم الناس بممارسة السحر، بسبب النزاعات الشخصية أو النكبات مثل الوفيات الناتجة عن الأمراض أو تلف المحاصيل.