بسبب هازارد .. تشيلسي يُعلن حالة الطوارئ

المواطن - محمد سمعه

ينتظر نادي تشيلسي الإنجليزي رد اللاعب البلجيكي إدين هازارد حول رأيه في تجديد عقده مع البلوز خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعرب عن رغبته بالتعاقد مع هازارد صيف عام 2018، لكن تشيلسي رفض التفريط في اللاعب.

وقالت صحيفة HLN البلجيكية، إن تشيلسي كان طلب الحديث مع هازارد ووكيل أعماله قبل سفر اللاعب إلى منتخب بلجيكا، لكن البلوز وبعد عودة نجمه لا يزال ينتظر رأيه حول تجديد العقد.

ويرغب تشيلسي والذي أعلن حالة الطوارئ من أجل تجديد عقد هازارد، في إعطائه راتبًا أسبوعيًا قدره 300 ألف جنيه إسترليني ليكون أعلى لاعب في تاريخ البلوز تقاضيًا لهذا الراتب.

شارك هازارد في احتلال المنتخب البلجيكي للمركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

انضم هازارد إلى صفوف تشيلسي في عام 2012 قادمًا من نادي ليل الفرنسي.

ورغب ريال مدريد في التعاقد مع هازارد ليكون بديلًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو والذي انضم إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.