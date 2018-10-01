بشروط.. وظيفة تدريبية شاغرة في شركة الملاحة الجوية بجدة

المواطن - جدة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة تدريبية شاغرة، للعمل بالشركة بمحافظة جدة بمسمى (أخصائي تدريب Training Specialist)، لحملة البكالوريوس في مجالات ذات صلة بالتدريب أو إدارة الأعمال، وذلك وفقاً للشروط والتخصصات الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تدريب (Training Specialist).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- لديه درجة البكالوريوس في مجالات ذات صلة بالتدريب أو إدارة الأعمال.

3- خبرة كحد أدنى ثلاث سنوات في مجال تخطيط برنامج التدريب والتصميم أو الإدارة أو أي دور ذي صلة.

4- يفضّل خبرة في مجالات التدريب المتعلقة بالطيران.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2018/10/01م وينتهي بتاريخ 2018/10/06م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).