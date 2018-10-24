بشروط.. 85 وظيفة حارس أمن في تعليم الشمالية

بشروط.. 85 وظيفة حارس أمن في تعليم الشمالية

2018/10/24
الساعة 12:16 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الشمالية

أعلنت شركة الزواهد الأمنية عن توفر 85 وظيفة حارس أمن في تعليم الحدود الشمالية.

وأوضح الزواهد أن الشروط هي: ‏العمر 35- 60 ومتزوج ‏وحسن السيرة والسلوك وخلو صحيفة سوابقه من أي سلوك مخل بالشرف.

ولفتت الشركة إلى أن الأولوية لمن كان لديه عقد سابق في الحراسات لتعليم المنطقة، مشددةً على ضرورة إرفاق صورة من كرت العائلة والهوية الوطنية.

وقالت شركة الزواهد: إن المقابلة ستكون الساعة 9:30 اليوم الأربعاء في إدارة التعليم.


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