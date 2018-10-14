بطولة البلوت .. تعود من جديد

المواطن - مروة نبيل

بطولة البلوت تستعد للعودة مرة أخرى، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته نسختها الأولى.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة قبل أيام عن عودة بطولة البلوت مرة أخرى، ليبدأ الآلاف في التسجيل الإلكتروني، أملًا في المشاركة بالنسخة الثانية من المسابقة التي يُنظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

وبدأت الهيئة العامة للرياضة في تسليم المشاركة في بطولة البلوت بنسختها الجديدة البطاقات في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد، تمهيدًا لانطلاق المسابقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المُقرر أن تُقام منافسات النسخة الثانية من بطولة البلوت في الرياض على مدار 10 أيام، بداية من يوم الأربعاء المقبل وحتى 27 من شهر أكتوبر الجاري.

وقرر رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مضاعفة جوائز بطولة البلوت عن النسخة الأولى، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال، ونصف مليون ريال لصاحب المركز الثاني، و300 ألف ريال للمركز الثالث، و200 ألف ريال للمركز الرابع.

وحققت النسخة الأولى من بطولة البلوت نجاحًا كبيرًا، وشارك فيها 12.288 لاعبًا، 6.144 فريقًا، وكان اللاعب السابق شويش الثنيان مديرًا للمسابقة.