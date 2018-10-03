بعد تزكيته .. قصي الفواز : سنضع الكرة السعودية في مكانة لائقة

المواطن - محمد سمعه

أعرب قصي الفواز الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم عن سعادته بثقة الجمعية العمومية وتزكيته لمنصب رئيس اتحاد القدم في الفترة الحالية.

وتحدث الفواز خلال الجمعية العمومية والتي أقيمت اليوم قائلًا: جئنا لنركب قطار هذه المرحلة والتي تتطلب منا مواكبة الحراك المتسارع والذي تشهده مملكتنا الغالية على أكثر من صعيد في ظل رؤية المملكة 2030.

وتابع الفواز: نحن في اتحاد القدم أشخاص حالمون وأتينا لنقل كرة القدم السعودية للمكانة والتي تليق بها وقد وضعنا الاستراتيجية المناسبة لنحقق ما نريد ولن ننجح إلا بتكاتف الجهود من كل الأشخاص العاملين في مجال كرة القدم.

وأكد قصي الفواز بأنه يدرك أن المرحلة المقبلة ستكون شاقة له ولجميع أعضاء مجلسه من أجل العمل بشكل قوي وتحقيق الهدف المطلوب.