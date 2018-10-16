بعد تضارب التصريحات .. ما نسبة خصخصة المطارات الثلاثة ؟

المواطن - الرياض

اعتبر رئيس الهيئة الطيران المدني، عبدالحكيم التميمي، خصخصة المطارات في المملكة بأنها “نصف خصخصة”، مشيرًا أنه لا يوجد خصخصة للمطارات في المملكة على حد وصفه، وأن الهيئة ستطلق إستراتيجية جديدة وشاملة للقطاع خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة التميمي على هامش ملتقى الطيران الذي عقد مساء أمس الاثنين في مركز أبكس للمؤتمرات في الرياض.

وأثار تصريح التميمي التساؤلات حول مصير خصخصة المطارات إثر تصريح لوزير النقل السابق سليمان الحمدان، أكد خلاله بأن الهيئة تملك خطة لخصخصة المطارات الرئيسة في المملكة، وكذلك شركات الخدمات المساندة كالملاحة الجوية وقطاع تقنية المعلومات، وغيرها من المرافق الهامة؛ لتكون مستقلة ماليًّا وإداريًّا بهدف تطوير مرافقها ورفع مستوى خدماتها بشكل عام، مبينًا أن الهيئة ستعمل لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له.

وكان من اللافت أن تقرير الهيئة الذي صدر مؤخرًا عن مستوى الخدمات المقدمة في المطارات تظهر تقدم المطارات التي تم خصخصتها من حيث رضا المسافرين على بقية المطارات التي لم يتم خصخصتها بعد.

إلى ذلك، كشف رئيس الهيئة التميمي في ملتقى الطيران الذي يناقش مع الجهات المعنية في المطارات تجربة المسافرين عن أن هناك رخصة ثالثة لمشغل خدمات أرضية في المطارات ستطرح قريبا، بالإضافة إلى الشركتين الموجودة حاليًّا وهو الشركة السعودية للخدمات الأرضية، وشركة سويس بورت.

يذكر أن هناك ٣ مطارات تم خصصتها في المملكة، حيث يتولى تشغيلها القطاع الخاص، وهي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة، ومطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك فهد بالدمام.