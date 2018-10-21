تعد صالة السينما في المركز الحضاري بمركز أبو عجرم الواقع بمنطقة الجوف هي الوحيدة شمال المملكة , والتي سبقت صالات السينما ببقية المناطق , وشهدت الصالة التي تم إطلاقها العام الماضي عرض أكثر من 70 فيلما في النسخة الأولى من مسابقة أفلام أبو عجرم القصيرة التي أطلقتها بلدية أبو عجرم العام الماضي , حيث بدأت لجنة المسابقة بإستقبال المشاركات حتى 21 من شهر صفر الجاري .
وبين رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن أن الصالة السينمائية بالمركز الحضاري تبلغ مساحة شاشة العرض فيها 8 متر مربع بأطوال 4 متر وعرض مترين ومخصصة للعرض الداخلي , ويتوفر بها غرفة تحكم مرتبطة بأحدث الأجهزة اللوحية ذات العرض السينمائي وتم تصميم القاعة صوتياً ومرئياً بأحدث التقنيات.
وأضاف , المسابقة تشتمل على أربعة محاور في دورتها الثانية , وهي ” انجازات القطاع البلدي , منطقة الجوف التاريخ والحاضر , نمط وأسلوب الحياة الصحي للإنسان , أفلام الجوال (موضوع اختياري) , و أفلام الرسوم المتحركة والموشن جرافيك (موضوع اختياري)”.
وبين رئيس اللجنة أن مسابقة أفلام أبو عجرم إحدى المبادرات التي تستهدف تعزيز البعد الثقافي في المملكة ، والتي ضمن حزمة من المبادرات المجتمعية التي تقدمها بلدية أبو عجرم
و تعد جزءَ لا يتجزأ من عملها في تحقيق مبادرات برنامج التحول البلدي , داعياً جميع فوتغرافي المملكة للمشاركة في المسابقة , والتي تقدر مجموعة جوائزها بـ 200 ألف ريال موزعة على محاور المسابقة.
بعد عرض 70 فيلمًا العام الماضي.. سينما أبو عجرم جاهزة للموسم الثاني
تعد صالة السينما في المركز الحضاري بمركز أبو عجرم الواقع بمنطقة الجوف هي الوحيدة شمال المملكة , والتي سبقت صالات السينما ببقية المناطق , وشهدت الصالة التي تم إطلاقها العام الماضي عرض أكثر من 70 فيلما في النسخة الأولى من مسابقة أفلام أبو عجرم القصيرة التي أطلقتها بلدية أبو عجرم العام الماضي , حيث بدأت لجنة المسابقة بإستقبال المشاركات حتى 21 من شهر صفر الجاري .