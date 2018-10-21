بعد عرض 70 فيلمًا العام الماضي.. سينما أبو عجرم جاهزة للموسم الثاني

مسابقة أفلام أبوعجرم - أرشيفية

المواطن - واس

تعد صالة السينما في المركز الحضاري بمركز أبو عجرم الواقع بمنطقة الجوف هي الوحيدة شمال المملكة , والتي سبقت صالات السينما ببقية المناطق , وشهدت الصالة التي تم إطلاقها العام الماضي عرض أكثر من 70 فيلما في النسخة الأولى من مسابقة أفلام أبو عجرم القصيرة التي أطلقتها بلدية أبو عجرم العام الماضي , حيث بدأت لجنة المسابقة بإستقبال المشاركات حتى 21 من شهر صفر الجاري .

وبين رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن أن الصالة السينمائية بالمركز الحضاري تبلغ مساحة شاشة العرض فيها 8 متر مربع بأطوال 4 متر وعرض مترين ومخصصة للعرض الداخلي , ويتوفر بها غرفة تحكم مرتبطة بأحدث الأجهزة اللوحية ذات العرض السينمائي وتم تصميم القاعة صوتياً ومرئياً بأحدث التقنيات.

وأضاف , المسابقة تشتمل على أربعة محاور في دورتها الثانية , وهي ” انجازات القطاع البلدي , منطقة الجوف التاريخ والحاضر , نمط وأسلوب الحياة الصحي للإنسان , أفلام الجوال (موضوع اختياري) , و أفلام الرسوم المتحركة والموشن جرافيك (موضوع اختياري)”.

وبين رئيس اللجنة أن مسابقة أفلام أبو عجرم إحدى المبادرات التي تستهدف تعزيز البعد الثقافي في المملكة ، والتي ضمن حزمة من المبادرات المجتمعية التي تقدمها بلدية أبو عجرم

و تعد جزءَ لا يتجزأ من عملها في تحقيق مبادرات برنامج التحول البلدي , داعياً جميع فوتغرافي المملكة للمشاركة في المسابقة , والتي تقدر مجموعة جوائزها بـ 200 ألف ريال موزعة على محاور المسابقة.