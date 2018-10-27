بعد مباراة النصر والفيحاء .. أحمد موسى مشتت

المواطن - مروة نبيل

على عكس المتوقع، لم يظهر النيجيري أحمد موسى بمستواه المعهود في مباراة النصر والفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتاد أحمد موسى على التألق مع العالمي خلال المباريات الماضية سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها وتشكيل خطورة على مرمى المنافسين، إلا أن النجم النيجيري ظهر مُشتتًا في مباراة النصر والفيحاء التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ولاحق النجم النيجيري أحمد موسى رقم سلبي بعد مباراة النصر والفيحاء بالجولة السابعة، حيث نفذ 48 تمريرة خاطئة، ليكون صاحب ثاني أكبر عدد من التمريرات الخاطئة بين لاعبي العالمي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلطان الغنام، هو صاحب أكبر عدد من التمريرات الخاطئة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بـ56 تمريرة خاطئة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وانتهت مباراة النصر والفيحاء بالتعادل بهدف لكل منهما، ليواصل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي تصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.

ورفع الفريق البرتقالي رصيده بعد مباراة النصر والفيحاء في الجولة السابعة إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.