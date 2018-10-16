بعد وصوله للرياض.. بومبيو في مهمة للحفاظ على العلاقات مع المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت شبكة CNBC الأميركية الضوء على رد الفعل المتوقع من جانب الولايات المتحدة تجاه المستجدات في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، مرجحة أن تتسم واشنطن بالتعقل، ومن ثم السعي للحفاظ على العلاقات الوثيقة التي تجمعها بالمملكة.

وقالت الشبكة الأميركية إن الإدارة بقيادة الرئيس دونالد ترامب تعتزم الحفاظ على علاقتها مع الرياض، والتي ساهمت بشكل رئيسي في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى السياسي بين البلدين.

وأكدت إميلي هوثورن، محللة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة ستراتفور الفكرية الجيوسياسية، أنه من المرجح استمرار إدارة الرئيس الأميركي في تقوية علاقتها مع المملكة الحليف الرئيسي لها في الشرق الأوسط.

وأضافت هوثورن: “أعتقد أن الإدارة الأميركية الحالية تمنح الأولوية لاستمرار التحالفات الاستراتيجية مع الشركاء، بما يضمن المنفعة المتبادلة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها العديد من المخاوف الاستراتيجية المستمرة في الشرق الأوسط، وهو ما يزيد من قيمة العلاقات التي تجمعها بالرياض”.

وبشأن الزيارة الجارية لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، فإن هوثورن أكدت أنه جاء من أجل تقوية العلاقات المشتركة مع المملكة، والحديث بشكل رئيسي عن قضية اختفاء خاشقجي في تركيا، بما يضمن استمرار العلاقات في صورتها الحالية بين الولايات المتحدة والسعودية.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى الاعتماد شبه الرئيسي من المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة بصفة رئيسية على المملكة من أجل إحداث التوازن في سوق النفط في أعقاب بدء تطبيق الموجة الثانية من العقوبات ضد إيران في مطلع نوفمبر المقبل.