بعد 37 عامًا اكتشفوا أنهم يصلون في الاتجاه الخاطئ للقبلة!

المواطن - الرياض

اكتشف إمام أحد المساجد في تركيا أن المصلين يصلون في الاتجاه الخاطئ بعد 37 عامًا، عوضًا عن اتجاه القبلة.

وبحسب صحيفة حرييت ديلي نيوز، المسجد الواقع في سوغورغن بغرب البلاد بني بشكل غير صحيح في عام 1981، حيث اكتشف الإمام الجديد عيسى كايا، 24 عامًا، عيوبًا في تصميم المسجد بعدما سرت شائعات بشأن الخطأ في مكان المحراب، الأمر الذي دفع كايا إلى تحري الأمر.

ويعتقد أن الخطأ المعماري نجم عن بناء المسجد على أنقاض مسجد قديم بُني محرابه في الاتجاه الخاطئ.

ومحراب المسجد الحالي منحرف بنحو 33 درجة عن اتجاه الكعبة المشرفة.

والآن كحل مؤقت، وضع كايا خطوطًا من الشريط الأبيض لتوجيه المصلين إلى الاتجاه الصحيح للقبلة.