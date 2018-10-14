بعيدًا عن العيون.. الأرجنتين تستعد لمواجهة البرازيل

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تحضيراته لمباراة البرازيل في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

وحرص مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم ليونيل سكالوني، على إخفاء أوراقه عن عيون البرازيليين في تدريبه المغلق الذي خاضه اليوم الأحد.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمران المنتخب الأرجنتيني الأول، وأكد أن بعثة التانغو تستعد للمغادرة إلى جدة، يوم غد الاثنين، استعدادًا لمواجهة البرازيل.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم لمواجهة البرازيلي، مساء بعد غد الثلاثاء، على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، التي تدخل ضمن المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وفاز المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم في المباراة السابقة على العراقي برباعية دون رد، فيما تغلبت البرازيل بصعوبة على منتخب السعودية بهدفين نظيفين في ثاني مواجهات بطولة سوبر كلاسيكو.