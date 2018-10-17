بـ16 مشاركًا.. مكنون تستضيف مسابقة رئيس هيئة الرياضة للقرآن والحديث

المواطن - الرياض

أقيمت مساء السبت الماضي بجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” ولمدة يومين متتاليين، التصفيات الأولية لمسابقة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لعام 1440هـ، على مستوى أندية منطقة الرياض.

وعلى خلفية التنسيق بين الجمعية والهيئة العامة للرياضة، تستضيف مكنون التصفيات الأولية للمسابقة في مقرها بحي السليمانية، وتوفير لجنة تحكيم خاصة تتكون من الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، والشيخ عبد الإله بن مشعل السريّع، والشيخ فيصل بن عبد الله الحميقاني، وبلغ عدد المشاركين 16 مشاركًا، وجاءت النتائج على النحو الآتي:

الفرع الأول:

الفائز الأول: عبد الله بن فهد الطريس.

الفائز الثاني: عبد الرحمن راشد المجلي.

الفائز الثالث: أحمد لواحق العتيبي.

الفرع الثاني:

الفائز الأول: أبو عبد الماجد الفتني.

الفائز الثاني: عبد العزيز عبد الله البواردي.

الفائز الثالث: عاصم عبد المجيد المنصور.

الفرع الثالث:

الفائز الأول: عمر عبد الله الداوود.

الفائز الثاني: عبد الله إسماعيل الرسيني.

الفائز الثالث: عبد الحميد إسماعيل الرسيني.

وتم تكريم الفائزين والمتأهلين للتصفيات النهائية التي ستنطلق لاحقاً على مستوى الملكة، في حفل حضره المساعد لشؤون البنين بجمعية مكنون الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض عادل بن سبران المطيري، ورئيس قسم الهيئات والنشاطات الشبابية بمكتب الرياض الأستاذ مصعب بن عبد الرحمن المطيري.