بلوبيز.. منصة سعودية تنطلق من عالم التطبيقات لإدارة ٥ ملايين عرض وطلب

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

شهد ملتقى عالم التطبيقات 2018 بجدة تدشين منصة “بلوبيز” والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تشريفه افتتاح الملتقى والمعرض المصاحب.

وأعرب المدير التنفيذي لمنصة “بلوبيز” الأستاذ مشعل عدنان بالغنيم عن سعادته بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود للمنصة في ملتقى عالم التطبيقات بجدة، مبيناً بأن المنصة تقوم على إدارة موارد المنشآت من حيث المشتريات والمبيعات وإدارة عمليات التسويق بين الشركات على مستوى عال من الشفافية.

وكشف بالغنيم بأن المنصة من المتوقع أن تدير أكثر من ٥ ملايين عرض وطلب خلال الثلاث السنوات المقبلة، مبيناً بأن منصة “بلوبيز” تتميز بإدارة فريق من الخبراء السعوديين الطموحين وتهدف للعب دور أساسي في تطوير مناخ سوق العمل والاقتصاد السعودي وتتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

يذكر بأن ملتقى عالم التطبيقات 2018 بجدة في نسخته الثانية يقام برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ويحظى بمشاركة ١٣٢ شركة رقمية محلية ودولية بتنظيم غرفة جدة ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، بفندق الريتز كارلتون بجدة، وذلك بهدف دعم وتطوير المبرمجين والمبدعين وإثراء الابتكار الرقمي والارتقاء بالمحتوى المحلي.