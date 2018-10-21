بمشاركة البحرية السعودية.. انطلاق مناورات جسر 19 في البحرين

المواطن - الرياض

انطلقت في ميناء الشيخ سلمان بمملكة البحرين اليوم، مناورات «جسر 19»، المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية و سلاح البحرية الملكي البحريني .

وأوضح قائد مجموعة التمرين العقيد البحري الركن خالد بن شبيب الدوسري، أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى القدرة القتالية والأداء الاحترافي في جميع أنواع العمليات البحرية، وتوحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة، وتعزيز إجراءات إدارة المعركة البحرية.

وبين العقيد الدوسري أهمية ما يجسده هذا التمرين من روح التعاون الأمني والبناء بين البلدين لرفع الكفاءة والحس الأمني والقتالي لدى القوتين، في ضوء ما تمتلكه البحرية الملكية في البلدين الشقيقين من كوادر وإمكانات متطورة، موكداً أن مناورات «جسر 19» تهدف لرفع الجاهزية القتالية ورفع مستوى التعاون المشترك في قيادة وإدارة مختلف العمليات الحربية لمواجهة أي تحديات تواجه المنطقة .

وكانت القوات المشاركة في التمرين قد وصلت إلى مملكة البحرين أمس، حيث كان في استقبالها عدد من المسؤولين من القوات البحرينية والسعودية .

يذكر أن هذا التمرين الذي ينفذ بشكل دوري بين البلدين الشقيقين, يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتأمين المياه الإقليمية من أي عدوان .