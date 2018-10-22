بمميزات استثنائية.. واتساب يطرح تحديثًا خاصًا لآيفون الجديد

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب تحديثًا جديدًا يتعلق بهواتف أبل أيفون الشهيرة، والتي تتناسب مع النسخ التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية بشكل رسمي في الأسواق العالمية.

وحسب ما جاء في التغييرات المنشورة في متجر أبل الإلكتروني، فإن الإصدار 2.18.100 من تطبيق واتساب يحتوي على طريقة جديدة لتشغيل الرسائل الصوتية وإعادة تصاميم واجهة المستخدم لاختصارات الرسائل، وهو ملف بحجم 92 ميغابايت.

ويدعم هذا التحديث التشغيل على هواتف أبل أيفون XS MAX الجديدة، وهو أكبر جهاز من حيث الحجم والشاشة العارضة على الإطلاق.

ويدعم التحديث الجديد لواتساب لهاتف أيفون XS MAX القدرة على تشغيل الرسائل الصوتية المتتالية تلقائيًا في تسلسل، بحيث لا يضطر المستخدم إلى الضغط على التشغيل لكل مقطع.

ويمنح التحديث أيضًا تصميمًا جديدًا عندما يضغط المستخدم على رسالة لتظهر خيارات مثل الرد وإعادة التوجيه والحذف والنسخ وغيرها، وهو ما يُسهل عليه التعامل.