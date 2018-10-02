بن سحيم لـ تميم: أزمتكم أنتم سببها.. وحلها في الرياض

المواطن - الرياض

علق الشيخ سلطان بن سحيم، على زيارة أمير قطر تميم بن حمد لأمريكا الجنوبية، حيث اعتبرها محاولة فاشلة لخروجه من العزلة وإيهام الشعب القطري بوجوده.

وقال بن سحيم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الثلاثاء: ”بعد أن لف العالم شرقه وغربه، ها هو يتجه إلى أمريكا الجنوبية، ليس بحثاً عن حل أزمته المستعصية، وإنما لايهام شعبنا المغلوب على أمره أنه موجود”.

ووصف بن سحيم ، تميم بن حمد في أربعة كلمات قائلاً: ”سياسة فاشلة، دبلوماسية كارثية، تحركات مكشوفة، وكاريزما معدومة، هذا هو تميم باختصار”.

وتابع: ”ما لم تنفعك فيه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا، لن تجد نفعاً من بيرو ولا الأكوادور ولا بارغواي”.

وأضاف: ”أزمتكم أنتم سببها، وفي الرياض تجدون حلها، وكل دول العالم لن تنفعكم زيارتها”.