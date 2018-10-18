بوتين: لا يمكن تخريب العلاقات مع السعودية بسبب مزاعم غير مؤكدة

المواطن - الرياض

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أهمية العلاقات السعودية الروسية، لافتًا إلى أنه يجب حمايتها من أي تخريب.

وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي لمجموعة “فالداي” اليوم الخميس، إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي في تركيا جمال خاشقجي قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

واختفى خاشقجي في إسطنبول مطلع الشهر الجاري، وطالبت المملكة تركيا بتشكيل فريق تحقيق مشترك لا يزال يواصل أعماله حتى الآن.