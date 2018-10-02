بيليتش .. لا يعرف الخسارة في مباراته الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُمني الجماهير الاتحادية النفس بالعودة إلى الانتصارات مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، بعد البداية غير الموفقة للعميد في جميع منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ومن المُقرر أن يبدأ المدرب الكرواتي بيليتش مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، وتحديدًا خلال مباراة العميد وأُحد في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام، يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري.

وقبل بدأ مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اعتاد المدرب الكرواتي بيليش على تحقيق الفوز في مباراته الأولى خلال محطاته التدريبية السابقة كمدير فني دائم.

وفي مباراته الأولى مع منتخب كرواتيا تحت 21 عامًا، قاده بيليتش للفوز على آيسلندا بهدفين مقابل هدف في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2006.

وكرر بيليتش بدايته المميزة مع المنتخب الكرواتي الأول، حينما قاده للفوز على إيطاليا وديًا بهدفين، وفي مباراته الأولى مع فريق لوكوموتيف، قاده للفوز على موردوفيا سارانسك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الافتتاحية بالدوري الروسي موسم 2012/ 2013.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش من الفوز على طرابزون سبور بهدفين دون رد في المباراة الأولى للمدرب الكرواتي بيليتش في الدوري التركي موسم 2013/ 2014.

وكانت بداية بيليتش مميزة مع وست هام الإنجليزي، حيث قاد الفريق للفوز على لوسيتانوس من أندورا بهدف نظيف في الأدوار التمهيدية ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2015/ 2016.