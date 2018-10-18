تتبع وكمائن تنتهي بسقوط مُسوقي منتجات طبية وجنسية مضللة في جدة

المواطن - جدة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية مسوقي منتجات تحمل ادعاءات طبية وجنسية مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان بحوزتهم 152.19 كيلوجرام و6900 قرص يتم بيعها في محافظة جدة.

ويأتي هذا الإجراء لمنع الممارسات المضللة لتسويق منتجات تحمل ادعاءات طبية، ويتم تسويقها بشكل غير نظامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتبعت الهيئة بائعي المنتجات، وأعدت كمائن لهم وجرى ضبطهم بمساندة الجهات الأمنية أثناء بيعهم لها، وتمت مصادرتها وإعداد محاضر الضبط والرفع بتلك المخالفات للجهات المختصة.

وكانت “الغذاء والدواء” رصدت حسابات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تسوّق أو تبيع أو تعلن عن منتجات غير مرخصة بادعاءات طبية مخالفة سواء كانت صيدلانية أو تجميلية أو منتجات غذائية.

وأوصت الهيئة بشراء المنتجات من خلال منافذ البيع المرخصة بذلك، وعدم شراء المنتجات التي تسوّق من حسابات وهمية أو غير معروفة في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي حسابات مشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي تسوّق أو تبيع منتجات غير مرخصة من الهيئة، من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموّحد 19999 أو التبليغ عن طريق تطبيق: “بك نهتم” للأجهزة الذكية، مشددةً على أهمية عدم الانسياق خلف الادعاءات الطبية المضللة التي يتم الاعتماد عليها لتسويق هذه المنتجات.

وأشارت الهيئة إلى قيامها بالإجراءات النظامية بحق كل من يبيع منتجات مخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.