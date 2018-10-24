تجاوباً مع “المواطن”.. أمانة جازان تُغير وضع صخور إسكان الخارش الضخمة

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت أمانة منطقة جازان بشكل سريع مع ما نشرته صحيفة “المواطن” بتاريخ 21_10_2018″ بعنوان “صخور ضخمة بإسكان الخارش تهدد حياة الطلاب”.

وسلط التقرير الضوء على خطورة بعض الصخور التي وضعت أمام أحد المساجد والمدارس بإسكان الخارش بصامطة والمخاوف التي كانت تسببها هذه الصخور وطريقة وقوفها بشكل عمودي، حيث تم تغير وضع هذه الصخور وإسقاطها على الأرض بشكل أفضل من الوضع السابق.

وأشاد الأهالي وأولياء الأمور بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول وأيضاً التفاعل السريع من قبل الأمانة في فترة قصيرة جداً، مثمنين هذا التفاعل السريع من قبل الأمانة.

من جانبهمـ قدم الأهالي وأولياء الأمور بإسكان الخارش شكرهم وتقديرهم عبر “المواطن” لأمانة جازان وعلى رأسها المهندس نايف بن سعيدان على هذا التفاعل، مثمنين جهوده في خدمة الوطن والمواطن.