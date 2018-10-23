تجاوبًا مع “المواطن”.. صرف الرواتب المتأخرة لمعلمي المدارس الليلية بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب سريع مع ما نشرته صحيفة “المواطن”، قبل أسبوع، تحت عنوان “مشكلة كل عام.. معلمو المدارس الليلية بجازان بلا رواتب منذ 5 أشهر”، بدأت إدارة تعليم جازان يوم أمس الاثنين بصرف المستحقات المتأخرة لمعلمي المدارس الليلية بجازان.

وأفاد عددٌ من المعلمين لـ“المواطن” بأن إدارة تعليم جازان قامت يوم أمس الاثنين بإيداع راتب شهر في حسابات المعلمين، بينما تم إيداع راتب شهرين صباح اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أن الإدارة قد تقوم بإيداع باقي الرواتب المتأخرة خلال الأيام المقبلة.

وأبدى عددٌ من معلمي المدارس الليلية بجازان امتنانهم لصحيفة “المواطن”، ولمسؤولي إدارة تعليم جازان؛ وذلك لتفاعلهم مع الخبر وتجاوبهم السريع، والبدء بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ العام الماضي، آملين أن تقوم الإدارة بصرف باقي الرواتب المتأخرة خلال الأيام المقبلة دون تأخير.

جاء ذلك بعد أن نشرت “المواطن”، يوم الثلاثاء الماضي، شكوى عدد من معلمي المدارس الليلية التابعة لإدارة تعليم جازان من تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ العام الماضي، مؤكدين أنه لم تصرف لهم رواتب منذ شهر جمادى الثاني من عام 1439هـ، بالإضافة لتأخر صرف مستحقاتهم منذ بداية العام الدراسي لهذا العام 1440هـ.

وعبّر معلمو المدارس الليلية عن استيائهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لأشهر جمادى الثاني، ورجب، وشعبان، ورمضان، من العام الماضي 1439هـ، بالإضافة إلى مستحقاتهم للعام الدراسي الحالي 1440هـ.

وطالب معلمو مدارس التعليم الليلي عبر “المواطن” بالنظر في وضعهم من قِبل إدارة تعليم جازان وبصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مناشدين بسرعة البتّ في وضعهم وصرف رواتبهم المتأخرة المستحقة، مشيرين إلى أنهم يعملون من دون مقابل.

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم منطقة جازان يحيى عطيف، ردًا على استفسار “المواطن”، أن المستحقات المالية لمعلمي المدارس الليلية سيتم صرفها فور وصولها من جهة الاختصاص بعد اكتمال الإجراءات المتعلقة بها إداريًا وتقنيًا. فيما فضل المتحدث عدم الرد على استفسارات “المواطن” حول أسباب تأخر صرف مستحقات المعلمين، وموعد صرفها.