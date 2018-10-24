تحدث عن قضية خاشقجي .. بومبيو: سنحافظ على المصالح الإستراتيجية مع المملكة

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن واشنطن تتخذ الخطوات المناسبة في قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي.

ولفت بومبيو إلى أن هناك إجراءات أميركية مرتقبة ضد المتهمين في قضية جمال خاشقجي، مشددًا في الوقت نفسه على أن بلاده ستحافظ على المصالح الإستراتيجية مع المملكة.

وقال بومبيو: إن أميركا ستلغي تأشيرات دخول المتورطين في قضية خاشقجي إلى الولايات المتحدة، كما ستحاسب المتورطين في القضية.