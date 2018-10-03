تحذير من ضرر خطير لتعاطي الحبة الزرقاء

ووفقا لدراسة طبية، فقد ثبت وجود علاقة بين تناول الفياغرا ووجود التهاب واحمرار في العين. ووصنّف الأطباء هذه الحالة بـ”الخطيرة”، وغير القابلة للعلاج.

وقال الدكتور ريتشارد روزين، كبير الأطباء المشرفين على الدراسة: “توصلنا إلى أن اضطراب الرؤية هو أحد الآثار الجانبية للدواء، إلا أننا لم نتوصل للآن لتحديد التأثير المدمر له على الشبكية”.

ونصح روزين من يريدون شراء الفياغرا بتجنب طلبها من مواقع الإنترنت، والتي غالبا لا يعرف موقعها أو مصدر أدويتها، حيث تكون فرص حصولهم على أدوية مزيفة عالية.

ويتوفر الفياغرا في عدد من بلدان العالم في الصيدليات للبيع دون وصفة طبية، ويتراوح ثمن القرص الواحد في بريطانيا مثلا بين 4 إلى 5 جنيهات إسترلينية.

ويتسبب صرف الدواء دون رقابة في حالات وفيات تنتج عن تناول الفياغرا بكميات زائدة، حيث شهدت بريطانيا العام الماضي تسجيل 19 حالة وفاة متصلة بذلك السبب.