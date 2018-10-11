تحذير من قنصلیة المملكة في ھیوستن للمواطنين: الزموا منازلكم

المواطن - الرياض

أصدرت قنصلیة المملكة في ھیوستن تعمیماً إلى رعاياھا المقیمین في مدن ومقاطعات شمال غرب ولاية فلوريدا الأمريكیة بشأن إعصار “مايكل” الذي يُتوقع أن يضرب تلك المناطق خلال الساعات القادمة.

ودعت القنصلیة المواطنین، في بيان عبر حسابها الرسمي، إلى توخي الحیطة والحذر ومتابعة ما يصدر من تعلیمات من قبل السلطات المحلیة، إضافة إلى ضرورة البقاء في منازلھم قدر المستطاع وتوفیر الاحتیاجات الأساسیة من المواد الأساسیة والتموينیة والإسعافیة.

كما حثّت القنصلیة رعاياھا على التواصل الفوري معھا عند الضرورة وفي الحالات الطارئة على الأرقام التالیة: (2819178658 – 2819178305 – 2818890570).

يذكر أن إعصار مايكل أجبر آلاف السكان في ولاية فلوريدا الأمريكية على البقاء في العراء بعد أن حطم منازلهم ودمر كل المرافق الأساسية.

وتقدم الإعصار مايكل ثالث أقوى إعصار يجتاح البر الأمريكي الرئيسي، باتجاه الشمال الشرقي صوب ولاية جورجيا وولايتي ساوث ونورث كارولاينا يوم الخميس تاركاً فلوريدا تقيم الدمار الذي خلفه عليها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن حالة الطوارئ في فلوريدا بأكملها مما يعني تقديم مساعدات اتحادية للولاية.

وذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤولون أن رجلاً لقي مصرعه عندما سقطت شجرة على منزله في فلوريدا ولفظت فتاة أنفاسها بعد سقوط حطام على منزل في جورجيا.

وكان إعصار مايكل الذي بلغ الدرجة الرابعة أقوى إعصار يصيب فلوريدا منذ 80 عاماً، لكن قوته تراجعت مع دخوله جورجيا. وفي وقت مبكر من صباح يوم الخميس تراجعت قوته إلى عاصفة مدارية وبلغت أعلى سرعة للرياح 60 ميلاً.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 700 ألف منزل ومتجر وشركة في فلوريدا وألاباما وجورجيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس. ولجأ ألوف إلى المخابئ أثناء الليل بعد أن فروا من منازلهم هربا من الإعصار.