تحذير.. هذه الرسالة تسرق حسابك المصرفي

المواطن - الرياض

حذر المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ من انتشار رسائل نصية بهدف الاحتيال توهم المتلقي بحظر بطاقته المصرفية لتحديث بياناته من خلال الاتصال على أرقام جوال مدونة في الرسائل.

وأكد حافظ، في بيان اليوم الأحد، أنها رسائل نصب واحتيال كالفوركس أو إعلانات سداد المديونيات وغيرها من الإعلانات غير القانونية.

وأضاف أن رسائل تحديث الحسابات من أرقام مجهولة والاحتيال الإلكتروني لسرقة بيانات الحسابات واحتيال البطاقات الائتمانية وخصوصاً عند السفر سجلت أعلى وسائل التحايل المصرفي شيوعاً.

وقال إن حجم التعرّض لعمليات أو محاولات الاحتيال المالي انخفض بنسبة تجاوزت 50% خلال 2017 نتيجة بعد ارتفاع عدد البلاغات إلى 2046 بلاغاً.