تداول تطلق مبادرة تقديم الدعم بعد الإدراج في السوق المالية

المواطن - الرياض

أطلقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم مبادرة “تقديم الدعم بعد الإدراج”، حيث أقامت حلقة توعوية بالتعاون مع هيئة السوق المالية والتي تأتي ضمن سلسة من حلقات توعوية ستقام بشكل ربع سنوي تستهدف الشركات المدرجة حديثاً في السوق الرئيسية ونمو- السوق الموازية إضافة إلى الشركات التي في طريقها للإدراج. وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، وتهدف إلى تقديم المشورة والتوعية اللازمة للشركات خلال مرحلة ما بعد الإدراج وتسهيل انتقال الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

هذا وتلقي الحلقات التوعوية الضوء على عدة محاور وتتضمن حوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح ومبادئ علاقات المستثمرين، كما تركز على تقديم نصائح عملية حول صناعة التغيير في الشركة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية للإدراج وأفضل الممارسات المطبقة.

وبهذا الخصوص أوضح ، محمد الرميح، المدير العام للإدارة العامة للأسواق في تداول، أهمية المبادرة الجديدة في تمهيد الطريق أمام الشركات نحو الإدراج الناجح.

وقال الرميح : “ندرك تماماً أن طرح الشركات للاكتتاب يمثل تجربة فريدة تحدث مرة واحدة في تاريخ الشركة، لذا بالرغم من الحماس الذي يقترن عادة بهذه الخطوة، إلا أننا نتفهم تماماً الصعوبة الكبيرة في الانتقال من شركة خاصة إلى شركة مدرجة. وهنا يأتي دور مبادرة تقديم الدعم للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث نسعى من خلالها إلى تبسيط هذه العملية وتوضيح خطواتها للشركات”. وأضاف قائلا: ” هذه المبادرة تشكل محطة مهمة في سياق جهودنا المستمرة لتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين والمُصدرين على حد سواء، بما يعزز دورنا كسوق مالية رائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ويعكس إطلاق تداول لهذه المبادرة تركيزها الكبير على تعزيز الشفافية وحرصها على توافق معايير السوق ومعاملاتها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، هذا وتواصل «تداول» دعم الشركات المدرجة في جميع الأوقات، إذ خصصت خطاً هاتفيا لتقديم الدعم المباشر وتلقي الاستفسارات كخطوة داعمة إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن تداول تسعى من خلال هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي حول مدى يسر وسهولة الالتزام باللوائح التنظيمية وقواعد الإفصاح والحوكمة، بالتالي تحفيز الشركات الخاصة في المملكة للتحول لشركات مساهمة عامة، وقد عملت «تداول» خلال الفترة الماضية على إرساء الأسس اللازمة لتحقيق هذا الهدف من خلال تقديم الحوافز المناسبة للشركات بالتنسيق مع عدة جهات حكومية ووزارات لتشجيعها على إدراج أسهمها في السوق المالية، وتسهيل متطلبات الدخول في السوق، وتيسير وتوضيح خطوات الإدراج وتقليل الجدول الزمني للإدراج.