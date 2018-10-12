ترامب يلجم المتربصين : لا يُمكن التضحية بعلاقتنا مع المملكة لمجرد مزاعم لا صحة لها

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدًا لبعض الأصوات التي طالبت بتغيير السياسات التي تتبعها الإدارة تجاه المملكة، استنادًا إلى تكهنات لا أساس لها حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

ورد الرئيس الأميركي خلال حواره مع شبكة فوكس نيوز على بعض هذه المطالب، مؤكدًا أنه لا يمكن التضحية بعلاقات وثيقة ومتأصلة منذ عقود طويلة لمجرد تكهنات لم يستطع مُدعيها إثبات صحتها على مدى 10 أيام.

وقال ترامب في برنامج “فوكس والأصدقاء” على شاشة الشبكة الأميركية، إن هناك مُحققين من الولايات المتحدة يعملون على قدم وساق مع المسؤولين السعوديين والأتراك لحل لغز اختفاء الصحفي الشهير، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كاملا في هذا الصدد.

وأضاف ترامب: “لن أكون مع إيقاف صفقات بقيمة 110 مليارات دولار، وهو رقم قياسي على الإطلاق- وأدع روسيا أو الصين تحصد هذه الأموال”، لافتًا إلى أن هذا النوع من الصفقات الضخمة والعلاقات المتميزة مع المملكة تسهم بشكل رئيسي في خلق وظائف جديدة في المجتمع الأميركي.

وبين الرئيس الأميركي أن عمق العلاقات مع المملكة لا يمكن أن يُهدم لمجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق لحل اللغز الخاص باختفاء الصحفي السعودي في تركيا، مؤكدًا أنه يأخذ أمر اختفاء خاشقجي على محمل الجد ويتوقع ورود معلومات عن الأمر في وقت قريب.

واستغل عدد من خصوم الرئيس الأميركي في الكونغرس حالة الغموض التي تحيط باختفاء خاشقجي للمطالبة بقطع العلاقات مع المملكة، حيث يتزعم الحزب الديمقراطي تلك الحملة، سعيًا وراء استغلال الظروف الراهنة وتحقيق انتصار سياسي على الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.