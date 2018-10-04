تركت زوجته الوظيفة فهل يزيد دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن يدعى أبو عمار بشأن إمكانية زيادة مقدار دعم حساب المواطن الموجه إليه، وذلك بعد أن تركت زوجته العمل الشهر الماضي لتجلس في المنزل بدون وظيفة.

وأجاب حساب المواطن عبر خدمة العملاء على الاستفسار بالقول إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

ومن المقرر أن يتم إيداع قيمة الدفعة الـ 11 من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين في العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

وأعلن برنامج حساب المواطن، الاثنين الماضي، نتائج الأهلية للدورة 11 (لشهر أكتوبر). وقال برنامج حساب المواطن، إنه يمكن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط (هنا).

وبحسب آليات حساب المواطن يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.