تركي آل الشيخ: أدعم إنفانتينو لرئاسة الفيفا مرة آخرى

المواطن - محمد سمعة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن دعمه الكامل للسويسري جياني إنفانتينو للترشح لدورة ثانية لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال آل الشيخ: بصفتي رئيسًا للاتحاد العربي واتحاد التضامن الإسلامي، أعلن دعمي الكامل للسيد جياني إنفانتينو في انتخابات الفيفا المقبلة، واستمراره لفترة رئاسية جديدة.

يذكر أن جياني إنفانتينو حصل على دعم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في انتخابات الفيفا، عندما زار الجمعية العمومية للكاف والمُقامة حاليًا في مدينة شرم الشيخ المصرية.