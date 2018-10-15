تركي آل الشيخ: أريد رؤية الحمدان وكمارا بالمنتخب الأول

المواطن - محمد سمعه

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن رغبته برؤية كل من عبدالله الحمدان وهارون كمارا مع المنتخب السعودي الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ عقب نهاية مباراة السعودية والعراق في البطولة الرباعية: أتمنى أشوف عبدالله الحمدان وكمارا.

وكان آل الشيخ طالب المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للأخضر، بضرورة الدفع باللاعب عبدالله الحمدان مهاجم نادي الشباب ولاعب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا.

يذكر أن مباراة المنتخب السعودي والمنتخب العراقي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في جدة.

ومن المقرر أن تُختتم مباريات البطولة الرباعية غدًا بمواجهة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكانت مباريات البطولة الرابعة انطلقت يوم الخميس الماضي، بمواجهة المنتخب الأرجنتيني للمنتخب العراقي، حيث انتهت المباراة بفوز الأرجنتين برباعية دون رد.