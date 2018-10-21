تركي آل الشيخ بعد قرار إيقاف وتغريم حسن معاذ: لن أسمح بأي تجاوز

المواطن - الرياض

علّق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على قرار إيقاف وتغريم لاعب الاتحاد حسن معاذ بعد اعتدائه على لاعب نادي أُحد حسين عبدالغني.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قلتها وسأعيدها مرة أخرى.. لن أسمح بأي تجاوز أو خطأ، سواء من لاعب أو مدرب أو إداري أو إعلامي”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عاقبت حسن معاذ بالإيقاف لمدة سنتين، وألزمته بدفع غرامة قدرها (100,000) ريال، على إثر الواقعة.