تركي آل الشيخ: سننافس على استضافة كل البطولات الدولية.. تعبنا من النوم

المواطن - الرياض

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الهدف المنشود في الفترة المقبلة هو المنافسة على استضافة البطولات الدولية.

وأضاف قائلًا: “سننافس على استضافة كل البطولات الدولية؛ حيث توجد لدينا البيئة المناسبة والقدوة على الترويج والأمن والأمان والحضور وقبل كل ذلك الرجال”.

وتابع تركي آل الشيخ في حديث عبر قناة العربية: “ما دام خلفنا الأمير محمد بن سلمان فكل حلم يتحقق”.

واستطرد قائلًا: “مللنا من الاكتفاء بمشاهدة دول تستضيف بطولات وهي تساوي محافظات في السعودية سننافس على كل شيء، والخسارة واردة، ولكن الأهم أن ننافس على كل الأصعدة”.

وتطرق آل الشيخ لاستضافة كأس آسيا حيث قال: “هدفنا استضافة النسخة التي ستقام في عام 2027، ولكن سنقدم على استضافة النسخة المقبلة في عام 2023، وحتى لو خسرنا سنخرج بعدة فوائد أهمها معرفة الثغرات وزيادة احتمالية استضافتنا النسخة التي تليها”.

وتابع القول: “تعبنا من النوم سنجرب ونحاول نحن المفترض أن يكون لنا تأثير في القارة؛ لأننا أسياد آسيا”.

وعن ترشيح سامي الجابر في المكتب التنفيذي للفيفا قال: “سامي أعرفه ذئب داخل الملعب وخارجه وسيستطيع تدبير أموره وسندعمه”.

وتحدث آل الشيخ عن بطولة سوبر كلاسيكو التي اختتمت أمس الأول وقال: “استطعنا تحقيق صورة مشرفة لبلدنا، حيث شاهدنا أمس أكثر من 600 مليون شخص في العالم”.

واختتم رئيس الهيئة العامة للرياضة بقوله: “اليوم انطلقت بطولة المملكة للبلوت، وأنا متحمس لها وأتمنى أرجع للمملكة وأشارك فيها”.