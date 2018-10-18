تركي آل الشيخ: لدينا دعم ولي العهد والإمكانات.. طموحنا أكبر من استضافة كأس آسيا

المواطن - الرياض

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية أن هدف المملكة هو المنافسة على استضافة بطولات أكبر من كأس أمم آسيا.

وسبق أن أعلن معاليه عن تكليف سامي الجابر بدراسة ملف استضافة السعودية لمنافسات كأس أمم آسيا في الفترة المقبلة.

وقال تركي آل الشيخ: “سنحاول المنافسة على استضافة كأس آسيا 2023، ولا بد أن نجرب، وإذا خسرنا ستكون ورقة ضغط في منافستنا على استضافة نسخة 2027”.

وشدد آل الشيخ على ثقته الكاملة في الجابر.

وأضاف: “سننافس على استضافة بطولات أكبر من كأس آسيا، لدينا كل الإمكانات اللازمة لذلك، لدينا كل الدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

واختتم: “مللنا من الاكتفاء بمشاهدة دول تستضيف بطولات وهي تساوي محافظات في السعودية، سننافس على كل شيء والخسارة واردة، ولكن الأهم أن ننافس على كل الأصعدة”.