تركي العمار ضمن أفضل 8 خطفوا الأنظار في الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن وضعه اللاعب تركي العمار لاعب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا ضمن أفضل 8 لاعبين سطعوا وخطفوا الأنظار في بطولة آسيا تحت 19 عامًا حتى الآن.

وساهم تركي العمار بقوة في تأهل المنتخب السعودي إلى دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية والمُقامة حاليًا بإندونيسيا بفضل مجهوده الواضح.

وكان تركي العمار قد تألق في الثلاث مباريات والتي خاضها المنتخب السعودي في مرحلة دور المجموعات حيث بفضل تمريراته ساعد في فوز الأخضر على منتخبي الصين وطاجيكستان.

كما سجل تركي العمار هدفًا للأخضر الشاب في مباراة ماليزيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في مباراة انتهت بفوز السعودية بنتيجة هدفين لهدف.

ويسعى تركي العمار لقيادة المنتخب السعودي للفوز على منتخب أستراليا في دور ربع النهائي والتأهل لدور نصف النهائي.

تُقام مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الأسترالي بعد غد الاثنين في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وفي حال تخطى منتخب السعودية، نظيره منتخب أستراليا، فسيواجه الأخضر الفائز من المنتخب الكوري الجنوبي ونظيره منتخب طاجيكستان.

ويسعى منتخب السعودية لحصد بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا في السنة الحالية، لتعويض خسارته للقب في عام 2016 لمصلحة المنتخب الياباني في المباراة النهائية عبر ركلات الترجيح.