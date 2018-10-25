تركي الفيصل لواشنطن بوست: الهجوم على ولي العهد يزيد شعبيته.. اسألوا السعوديين عن ذلك

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

قال الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات العامة، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتمتع بشعبية واسعة لن تتأثر بأي محاولات للهجوم على شخصه، مؤكداً أنه كلما تعرض للهجوم زادت شعبيته في المملكة.

وأكد الفيصل في حوار مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: “الناس الذين يعتقدون أنه سيكون هناك أي تغيير في المملكة هم على خطأ”، مشيراً إلى أن السعوديين أكثر دعماً لمحمد بن سلمان بعد تعرضه لأي هجوم.

وأضاف تركي الفيصل : “كلما كان هناك انتقاد أكثر لولي العهد، كان أكثر شعبية في المملكة.. إذا قمت بإجراء استطلاع رأي بين السعوديين اليوم، فستجد أنه أكثر شعبية مما كان عليه قبل أسبوعين، هذا لأن السعوديين يشعرون أن زعيمهم يتعرض لهجوم غير عادل في وسائل الإعلام الأجنبية”.

وأوضح أن “الأمر نفسه مع العائلة المالكة”، مؤكداً أن “السعوديين يشعرون أن هذا هجوم على المملكة، وليس فقط محمد بن سلمان”.

وتحدث تركي الفيصل بشكل أكثر تفصيلاً عن الأوضاع في المملكة، حيث قال: “تشويه صورة المملكة هو أمر غير عادل وظالم”، مؤكداً أن “السعوديين راضون عن القيادة؛ بعد أن أنتجت رؤية للمستقبل، وتعمل على تنفيذها بشكل واضح”.

وتابع: “إذا قامت القيادة بالمراجعة أو التعديل أو الإضافة على تلك الرؤية، فإن ذلك يكون للأفضل، فرؤية 2030 ليست وحياً إلهياً”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت هناك خلافات بين الفيصل والصحفي جمال خاشقجي، حيث سبق وأن حذره الأول من جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أنها تستخدم الإرهاب لتنفيذ أغراضها، مع الاحتفاظ بطابع ليبرالي يخدع العالم.