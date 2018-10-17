تشيلسي يرفض خسارة هازارد ويُصارع الريال

المواطن - محمد سمعة

أكدت تقارير إعلامية في إنجلترا أن نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، لا يفكر على الإطلاق في التفريط في نجمه البلجيكي إدين هازارد لنادي ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وقال هازارد في الفترة الأخيرة إن حلم حياته هو الانتقال والانضمام لنادي ريال مدريد خاصة أنه مُعجب كثيرًا بالفريق، وأضاف في الوقت ذاته أنه لن يخسر علاقته الجيدة مع تشيلسي من أجل الانتقال للنادي الملكي.

وتشير التقارير إلى نية تشيلسي تمديد عقد هازارد مع إعطائه راتبًا سنويًا قدره 18 مليون يورو سنويًا للإبقاء عليه في صفوف البلوز.

وقد تألق هازارد مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث سجل أربعة أهداف في البطولة وقاد منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا.

حاول نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع هازارد صيف العام الجاري، لكن رغبة النجم البلجيكي الأولى بالانتقال للريال منعت برشلونة من مواصلة التفاوض مع تشيلسي.

انضم هازارد إلى صفوف تشيلسي في عام 2012، قادمًا من نادي ليل الفرنسي.