تصالح مع نفسك بفنجان قهوة

المواطن - متابعة

كثيرة هي فوائد القهوة التي لا تعد ولا تحصى يمكنك الآن أن تضيف عليها واحدة وتستمتع بفنجان قهوتك الساخن.

4 فناجين من القهوة كفيلة بالتقليل من خطر الإصابة بتورد واحمرار البشرة بنسبة تصل إلى 20% هكذا كشفت دراسة جديدة قام بها فريق بحث في جامعة براون بولاية رود الأمريكية.

ويقول الفريق إن القهوة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وتساهم في تضييق الأوعية الدموية، وهذا يساعد على التخفيف من أعراض احمرار البشرة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية للأمراض الجلدية أن النساء اللواتي اعتدن احتساء 4 أكواب من القهوة يوميًا كن أقل عرضة للإصابة باحمرار البشرة التحسسي مقارنة بغيرهن ممن احتسين كميات أقل.

وجاءت نتائج الدراسة بعد إجراء اختبار على 82000 امرأة بتمويل من المعهد الوطني الأمريكي للصحة.

يذكر أن دراسات سابقة قد أجريت في أمريكا وآسيا وأوروبا قد أشارت إلى وجود علاقة ثابتة بين شرب القهوة وانخفاض نسب الوفيات الناجمة عن أمرض السكري والقلب والأوعية الدموية حسب ما نقلت صحيفة ” الديلي ميل” البريطانية.