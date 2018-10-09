تصريح نادر لحفيد هتلر فماذا قال عن ترامب؟

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كشف أحد أقارب الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، في حوار نادر عن رأيه في عدد من الساسة الذين يحكمون العالم، خلال الوقت الحالي، لاسيما في ظل تنامي حركات اليمين المتطرف واحتدام النقاش بشأن اللاجئين والهجرة.

وانتقد ألكسندر ستوارت هوستن، وهو من أحفاد الأخ غير الشقيق لهتلر، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه أشاد بالمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وقال: إن بوده لو يصوت لها، بحسب “سكاي نيوز”.

وقال ألكسندر البالغ من العمر 68 عامًا: إن ترامب شخص “كاذب”، وأضاف أن آخر شيء يمكن أن يقوم به في حياته هو أن يكون معجبًا بالرئيس الأميركي الحالي.

وأوضح أن ترامب على صواب في كثير من الأشياء التي يقولها، لكن الطريقة التي يتحدث بها “مزعجة، ثم إن الأشخاص الكاذبين لا يروقون لي”.

وفي سياق آخر، أثنى ألكسندر الذي يعيش في منطقة لونغ آيلند بولاية نيويورك، على ميركل، وقال: إنها سياسية ذكية ونبيهة، لاسيما في قضية اللاجئين، إذ تقوم بما ترى أن الواجب يقتضي فعله.

وقدم جد ألكسندر، وليام، إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من القرن الماضي، وقاتل في صفوف القوات البحرية للولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.

وبعد انتهاء الحرب قرر الشخص القريب من هتلر أن يستقر في منطقة لونغ آيلاند بنيويورك وغيّر اسم العائلة إلى هيلر منذ 1946 بعدما اقترنت السلالة بواحدة من أكبر فظاعات العصر الحديث.