تطبيق واتساب يُقدم تعديلاً غريباً في ميزة حذف الرسائل

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

قدم تطبيق التراسل الفوري واتساب تحديثاً جديداً لميزة “الحذف للجميع” والتي كان قد أضافها لخدمته العام الماضي، وهي تسمح للمستخدمين بحذف الرسائل التي كانوا قد بعثوا بها بالفعل.

ووفقًا لموقع وايبا إنفو، المعنيّ باختبار المميزات الجديدة لخدمات التطبيق، فإن التحديث الذي سيُجريه واتساب سيشمل أيضًا ميزة للمستلِم وليس المُرسِل فقط، وذلك بعد أن حرص خلال الأشهر الماضية على توسيع نطاق صلاحيات الأخير في تلك الميزة.

وكان واتساب قد عدل ميزة “حذف للجميع” بعد أشهر قليلة من الكشف عنها، حيث كانت في الماضي تسمح للمرسل بمسح رسائله في غضون 7 دقائق فقط من إرسالها، ثم زادت تلك المدة لتكون ساعة و8 دقائق.

ويشمل التحديث الجديد إمكانية عدم مسح الرسائل تمامًا، وذلك حال عدم تلقي المستقبل لطلب الحذف في غضون 13 ساعة و8 دقائق.

وتجدر الإشارة إلى أنه تتم إضافة ميزة “الحد الأقصى للمستلم” الجديدة لمنع المستخدمين من حذف الرسائل القديمة التي يمكنهم تنفيذها عن طريق تعديل إعدادات النظام في الهاتف المحمول.

وأوضح وايبا إنفو أن التغيير يهدف إلى توفير الحماية ضد المستخدمين المدمجين الذين يقومون بإلغاء الرسائل المرسلة قبل أسابيع أو شهور أو سنوات.