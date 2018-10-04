تعاون سري بين الحوثي وحزب الله في تجارة المخدرات

المواطن - الرياض

تعمل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على تنوع مصادر دخلها المالي بطرق غير مشروعة عبر تجارتها المحرمة دولياً بتهريب وترويج المخدرات في الداخل اليمني وبدعم من ميليشيا “حزب الله” اللبناني عبر ما يمسى “مجلس شباب بيروت”, في محاولة منها لتعويض خسارتها المالية.

وتمكنت قوات الأمن اليمني وبدعمها عن إحباط تهريب أكثر من طن و 707 كلغ من المواد المخدرة, تم ضبطها في خمس عمليات تهريب مخدرات على مدى أربعة أشهر, وكان عدد من كميات مواد الحشيش المخدرة تحمل شعاراً سجل عليها “مجلس شباب بيروت”.

وتمضي الميليشيات الحوثية بالمتاجرة بالمواد المخدرة لتدمير المجتمع اليمني والسعي بمشروعها الانقلابي التخريبي للإضرار بأوساط الشباب اليمني، في المقابل حقق قادة الميليشيا الحوثية ثراء فاحشاً من المتاجرة بأنواع المخدرات.

وسبق وأن أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن رصدهم تعاون بين الميليشيات الحوثية وميليشيا “حزب الله” اللبناني في تجارة المخدرات.