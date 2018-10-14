تعرف على تاريخ مواجهات السعودية ضد العراق

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، مساء يوم غد الاثنين، مباراة السعودية ضد العراق ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

ولعبت السعودية ضد العراق 34 مباراة رسمية وودية، قبل مواجهة الغد في سوبر كلاسيكو، وكانت الغلبة فيها لصالح أسود الرافدين الذي نجح في الفوز في 16 لقاء، وذلك وفقًا لإحصاءات موقع المنتخب السعودي الإلكتروني.

ونجح الأخضر في الفوز على أسود الرافدين 10 مرات، وذلك قبل مباراة السعودية ضد العراق المرتقبة في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 مواجهات بين المنتخبين.

وشهدت مباريات السعودية ضد العراق السابقة، تسجيل 82 هدفًا للمنتخبين، حيث أحرز الأخضر 30 هدفًا في أسود الرافدين، فيما اهتزت شباك المنتخب الوطني بـ52 هدفًا.

وقبل مباراة السعودية ضد العراق غدًا، بدأ الأخضر بطولة سوبر كلاسيكو الودية بالخسارة أمام المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم بثنائية دون رد، إلا أنه قدم أداءً مميزًا؛ ونال إشادة عالمية على مستواه.

على الجانب الآخر، هُزم أسود الرافدين في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو الودية برباعية دون رد أمام المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، وسيسعى لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السعودية ضد العراق غدًا.

وتأتي مباراة السعودية ضد العراق واللعب في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية، في إطار استعدادات الأخضر وأسود الرافدين للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.