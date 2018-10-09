تعرف على حكام الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الثلاثاء.

ويُدير مباراة النجوم ونجران، الحكم محمد الهويش، ويُعاونه كل من ناصر الفايدي وعادل شراحيلي، وسيكون محمد الدقاش حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء النهضة والقيصومة، شكري الحنفوش، ويُعاونه الثنائي محمد العبكري ومؤيد المسجن، والحكم الرابع محمد البريدي.

وسيقود الحكم سامي الجريس مباراة الجبلين وضمك، ويُساعده عبد الرحيم الشمري وعبد العزيز البرية، وعبد الرحمن السلطان حكم رابع، ويُدير عبد الله الشهري مباراة العروبة والكوكب، ويُعاونه كل من خلف زيد وعيسى الخيبري، والحكم الرابع مشاري عسيري.

ومن المُقرر أن يُدير عبد الله العويدان مباراة جدة والخليج، ويُعاونه عمر الجمل ومحمد المطرودي، والحكم الرابع خالد صلوي، فيما يقود تركي الخضير، مباراة الجيل والعدالة، ويُساعده ماجد الناصر ومحمد وزي، وميثم الدليم حكم رابع.

وعُين خالد الطريس حكمًا لمباراة الشعلة وهجر، ويُساعده فهد العمري وعلي العلي، ومحمد القرني حكم رابع، ويُدير محمد السماعيل مباراة الوشم والطائي، ويُعاونه فيصل القحطاني وبلغي الرمضان، ونايف المريخي حكم رابع.

وسيكون سلطان الحربي حكمًا لمباراة المجزل والعين، ويُساعده ياسر السلطان وحسن النحيت، وأحمد الرميخاني حكم رابع، فيما يقود حسين أبو شاهين مباراة أبها والأنصار، ويُساعده بدر الشمراني وعماد عسكر، وعبد الرحمن الشهري حكم رابع.