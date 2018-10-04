تعرف على لبنى العليان أول سعودية تترأس بنكًا في السعودية

المواطن - الرياض

اتفق البنك الأول والبنك السعودي البريطاني على تعيين السيدة لبنى سليمان العليان، وهي أحد الأعضاء الذين سيتم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة البنك الأول، في منصب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج.

وسيدة الأعمال لبنى العليان تصدرت قائمة النساء الأكثر نفوذاً وتأثيراً في الشرق الأوسط للعام الحالي 2018 في القائمة التي كشفت عنها مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، والتي تضمنت نخبة من أبرز أسماء السيدات المؤثرات والمُبدعات في العالم العربي بمختلف المجالات الصناعية والاقتصادية.

وتعد لبنى العليان أشهر سيدة أعمالٍ في المملكة وتدير واحدةً من أكبر الإمبراطوريات التجارية في السعودية، وتشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة شركات العليان للتمويل.

تحمل العليان درجة البكالوريوس في علوم الزراعة من جامعة كورنيل، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا.

ووقع بنك الأول اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك السعودي البريطاني “ساب”.