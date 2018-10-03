تعليق البطاقة التعريفية أو العقاب خياران لموظفي أمانة مكة

تعليق البطاقة التعريفية أو العقاب خياران لموظفي أمانة مكة

2018/10/03
الساعة 7:50 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

كشفت مصادر ” المواطن” أن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص شدد على وضع بطاقة العمل أثناء الدوام الرسمي لمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة.

وبينت المصادر  أن إلزام الموظفين بتعليق بطاقة العمل أثناء الدوام الرسمي لمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة يهدف لإظهار طبيعة العمل المناط بكل موظف والجهة الإدارية التابع لها حيث تبين عدم تجاوب غالبية منسوبي الأمانة بتعليق البطاقة خلال الدوام الرسمي والجولات الميدانية.

كما وجه أمين العاصمة المقدسة إدارة المتابعة بمتابعة غير الملتزمين بذلك واتخاذ الإجراءات النظامية خيالهم.


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